В Орле на улице Розевича-Белевича планируют построить школу на 1225 учеников. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 2 апреля, в Орле прошла встреча жителей Северного района, мэра Юрия Парахина и представителей профильных управлений администрации города. Горожане затронули актуальные вопросы для территории с быстрыми темпами жилого строительства – дороги, транспорт и инфраструктура в целом.

Затронули и тему образования для детей. Для дошколят на улице Родзевича-Белевича уже открыли новый корпус детсада №93. Настала очередь строить новую школу.

Школа должна появиться по адресу улица Розевича-Белевича, 15. Сейчас здесь находится пустырь.

- Проект будущей школы, рассчитанной на 1 225 учеников, будет создан к апрелю 2022 году. Пока же заявка на строительство объекта проходит согласование, - сообщил на встрече Алексей Степанов, заместитель начальника управления градостроительства администрации Орла.