Сегодня, 4 января, в Северном районе Орла состоялось торжественное открытие детского сада №93 на улице Родзевича-Белевича. Уже в этом месяце комфорт нового корпуса смогут оценить 80 малышей в возрасте от трех лет и 75 детей в возрасте от трех до семи лет.Ребят здесь ждут комната с интерактивной песочницей, спортивный и музыкальный залы, сенсорная, математическая и театральная комнаты. На территории детсада оборудованы спортивная площадка и прогулочные площадки с теневыми навесами.- Кирпичный трехэтажный корпус детского был возведен в рамках нацпроекта «Демография». В здании 68 помещений. Общая величина затрат составила 89,06 млн рублей, а стоимость оборудования и мебели при этом — 5,2 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.