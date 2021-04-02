Андрей Клычков заступился за многолетние липы в Болхове

Грантовый проект "Сад-городок" в Болхове вызвал нарекания у местных жителей

Работы по благоустройству общественных территорий в Болхове вызвали множество возмущений у местных жителей. Причина – спил многолетних лип.

Напомним, в 2020 году Болхов выиграл грант на благоустройство, став одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Здесь должен был появиться городской сад «Сад-городок», воссозданный по старым фотографиям, и включающий в себя детскую и смотровую площадки, туристический центр с кафе, сцену для мероприятий и так далее. Федеральная субсидия на воплощение проекта – 50 миллионов рублей.

Однако начавшиеся работы и спил деревьев озадачили болховчан. Оказывается, по плану их должны были заменить молодыми саженцами фруктовых деревьев.

1 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что принял решение о прекращении рубки лип и взял благоустройство на особый контроль. На 2 апреля назначена встреча с местными жителями и ответственными за проведение работ.

- Не понимаю, зачем убирать многолетние деревья, которые только украшают это место. Думаю, вместе с проектировщиками, администрацией города и его жителями найдем понимание, - пояснил глава региона.