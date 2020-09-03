Три города Орловской области выиграли Всероссийский конкурс проектов благоустройства

Проект «Парк Машиностроителей» в городе Ливны

Три города Орловской области - Ливны, Болхов и Малоархангельск – стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь они получат 170 миллионов из федеральной казны на воплощение своих планов.

Жителей райцентров ждут масштабные изменения. В Ливнах должен появиться парк Машиностроителей с современным оборудованием и площадками для занятий спортом. Проект предполагает создание замкнутой роллер-лыжной петли, воркаута, скейт-площадки, мини-стадион с навесом, кафетерия, игровой павильон и зоны для занятия йогой и пилатосом. На это город получит субсидию в размере 70 миллионов рублей.

В Болхове появится Городской сад, воссозданный по старым фотографиям. Здесь оборудуют детскую площадку, смотровую площадку, туристический центр с кафе, сцену для мероприятий и так далее. Федеральная субсидия на воплощение идет – 50 миллионов рублей.

Еще 50 миллионов получит Малоархангельск. В нем должен преобразиться Малоархангельский парк. У него появится фирменный стиль, будет восстановлена лодочной станции и организованы рыбацких пирсов на центральном городском пруду.

- Совместными усилиями нам удалось добиться успеха. Наши города-победители входят в «Бирюзовое кольцо России», которое объединит древние поселения Орловщины. И это также может стать еще одной достопримечательностью и увлекательным маршрутом для туристов, - рассказал губернатор Андрей Клычков.