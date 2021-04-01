В Орловской области организовали «горячую линию» по проблеме лекарств для детей

«Горячую линию» по проблемам лекарств для детей организовали в прокуратуре Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 апреля, в Орловской области заработала «горячая линия» для родителей, чьи дети-инвалиды не в полном объеме обеспечены льготными медикаментами и лечебным питанием.

«Горячую линию» по распоряжению Владислава Малкина организовала региональная прокуратура.

Семьи, в которых возникли проблемы с получением лекарств, которые положены детям по закону, могут связаться с надзорным ведомством по следующим телефонам:

8 (4862) 40-56-48 – Псарева Екатерина Владимировна, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 - дежурный прокурор прокуратуры области.

- Результаты работы «горячей линии» и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, сейчас из-за проблем с обеспечением детей медикаментами возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи и сотрудники прокуратуры продолжают разбираться в ситуации.