На каком этапе строительство школы в Болховском микрорайоне Орла рассказал губернатор

В Болховском микрорайоне живет много молодых семей с детьми, а вот школы до сих пор нет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Андрей Клычков рассказал на каком этапе строительство школы в Болховском микрорайоне Орла. Сейчас власти готовят документацию и ищут дополнительные возможности финансирования.

Болховский микрорайон, расположенный территориально в Орловском районе, а фактически в черте города, уже достаточно густо заселен, в новостройках живет много молодых семей с детьми. В 2019 году в Болховском открыли детский сад, а вот со школой вопрос все еще остается открытым. В ноябре 2019-го было получено положительное заключение по результатам инженерных исследований.

- На данный момент готовится необходимая документация. Через федеральные органы, прежде всего, Министерство просвещения, участие в федеральных программах ищем дополнительные возможности на строительство этого важного объекта, - сообщил глава региона в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Год назад на совещании в администрации Орловского района прозвучала информация о том, что документация будет готова в апреле 2020-го.

Конкретных сроков, в которые начнется строительство школы на 1 225 учеников в молодом микрорайоне не называется.