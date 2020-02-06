Проект школы для Болховского микрорайона Орла должны подготовить до апреля

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:55:49+03:00

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Во вторник, 4 февраля, на рабочем совещании в Администрации Орловского района обсудили процесс разработки проектно-сметной документации для строительства школы в микрорайоне «Болховский».

Вот уже несколько лет сотни молодых семей, обосновавшиеся в новостройках, вынуждены водить детей в школу Неполодского сельского поселения, а путь туда для малышей не близкий.

В ноябре прошлого года было получено положительное заключение по результатам инженерных исследований. Теперь идет разработка проекта строительства школы на 1225 учеников. Завершить подготовку документации запланировано в апреле.

- Для строительства будет также использован аналогичный проект школы в микрорайоне «Зареченский» на улицы Зеленина, - сообщает пресс-служба Администрации Орловского района.

Кроме того, новая школа на 500 мест должна появиться и деревне Овсянниково Платоновского сельского поселения. Ее планируют построить по проекту аналогичной школы в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU