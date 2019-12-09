2019-12-09T11:33:08+03:00
Общество

Под Орлом школьникам приходится добираться на учебу через овраг

Уже несколько лет жители молодого Болховского микрорайона просят обустроить безопасный путь для их детей [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Сцена из мистического фильма? Нет, дорога в школу.Сцена из мистического фильма? Нет, дорога в школу.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вот уже несколько лет жители молодого Болховского микрорайона просят обустроить дорогу к школе для их детей. В новостройках, дружно выросших за последние несколько лет в деревне Жилина, живут сотни семей с детворой, многие из ребят учатся в местной школе (свою в Болховском пока не построили). Правда добираться до учебного учреждения – задачка еще та. Самый короткий путь от нового района деревни до ее старой части (в которой и находится учебное учреждение) лежит через овраг. Тропинка здесь протоптана, но о фонарях, асфальте и прочих банальных благах речи пока не идет.

Родители уже несколько нет просят обустроить нормальную дорогу, но пока безуспешно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Родители уже несколько нет просят обустроить нормальную дорогу, но пока безуспешноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мы проделали вместе с жителями Болховского микрорайона путь, который ежедневно проходят дети. Оказалось, что дорога к знаниям непроста, в прямом смысле слова.

- Пройдитесь тут вечером, очень страшно! Может быть что угодно, грабители, маньяки… Мы боимся за себя и детей, - эмоционально приветствовала корреспондента «КП» молодая мама с коляской.

По такой дороге – для наглядности мы сделали фотоснимки – ходить страшно не то что в темное время суток, но и днем. Не говоря уже о том, что поскользнуться, сломать ногу или разбить нос здесь – плевое дело. Особенно сейчас, когда погода поспособствовала превращению грунтовой тропинки в сплошной каток. При этом жители Болховского уже неоднократно обращались к власть имущим с просьбой о помощи.

Родители водят ребят в школу, собираясь вместе - так безопаснее Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Родители водят ребят в школу, собираясь вместе - так безопаснееФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы обращались в местную администрацию, к депутату по нашему округу. В итоге скосили траву, установили один фонарь и насыпали щебенки. Но она ушла в землю, так что толку от этого мало. На остальное, как нам сказали, денег нет, - говорит мама школьника, обучающегося в Жилинской СОШ.

Хотя проблема упирается, скорее, не в деньги, а в бесконечные бюрократические лабиринты. Вот что говорят в администрации Орловского района:

«Дорога пока еще находится в федеральной собственности ФГБНУ ВНИИ СПК (института селекции и плодовых культур – прим. ред.). По этой причине в данный момент ни администрация района, ни администрация сельского поселения не могут приступить к обустройству пешеходной дорожки в этом месте. На участке проведено межевание, передан запрос о передаче земельного участка в муниципальную собственность. Положительный опыт в решении таких вопросов уже есть – выполнен первый этап ремонта в д. Жилина, после того, как дороги были переданы в собственность муниципалитета.»

Прогноз положительный. Но насколько еще затянется сама процедура – неизвестно.

В такой темноте дети возвращаются после уроков второй смены. А ведь до центра Орла отсюда - 15 минут! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В такой темноте дети возвращаются после уроков второй смены. А ведь до центра Орла отсюда - 15 минут!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Безусловно, у ребятишек из Болховского есть альтернатива: дорога в обход через саму деревню. Но это путь в несколько километров, да и идет он возле оживленной дороги: получается, и тут родителям приходится переживать за своих детей.

- У меня такое ощущение, что нас не замечают. Депутаты работают на самопиар, местные чиновники ничего не делают, чтобы было удобно жителям Болховского микрорайона, чтобы наши дети могли нормально ходить из дома в школу. В темное время суток здесь невозможно пройти! Мой ребенок учится во вторую смену, возвращаемся - уже темно, ужасно. Нам советуют только одно…здесь дороги нет, ходите в обход. Но если ходить здесь, то время в пути от дома до школы - 5 минут, а в обход полчаса. Плюс там рядом проезжая часть, поглядите как летают машины, не дай бог вылетит на тротуар. Если здесь все нормально сделать, то будет близко, удобно и безопасно! - поделился своим мнением папа школьника Сергей.

Дорога к знаниям - дело непростое Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дорога к знаниям - дело непростоеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А пока что родителям и детям приходиться «кучковаться» и ходить на учебу и с учебы гурьбой – в целях безопасности.

«Комсомолка» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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