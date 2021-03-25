Орловские следователи просят помочь раскрыть убийство младенца

Следователи просят посодействовать в раскрытии жуткого преступления Фото: Архив "КП"

Орловские следователи просят жителей региона оказать содействие в раскрытии убийства новорожденного младенца. Крошечное мертвое тело было обнаружено 23 марта на ленте мусоросортировочного центра в Ливнах.

Новость о том, что на ленту по сортировке мусора попал труп новорожденного всколыхнула весь регион. Обнаружили безжизненное тельце сотрудники предприятия "Экопласт", они же и вызвали правоохранителей. На данный момент родители покойного малыша не найдены. Уголовное дело возбуждено и расследуется Ливенским отделом следкома по статье 106 Уголовного Кодекса РФ: убийство матерью новорожденного ребенка.

Жители региона могут помочь следователям раскрыть это жуткое преступление.

- Просим предоставить информацию о беременных женщинах, проживающих с Вами или Вашими знакомыми в последние 9 месяцев, которые в настоящее время таковыми не являются и у них отсутствует ребенок, - обращаются к орловцам в СУ СК РФ по Орловской области.

Информацию можно сообщать по круглосуточному номеру линии «Ребенок в опасности»: 8 (4862) 59-19-79 или 123 (для набора с мобильного), 8-920-815-65-55, а также в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного.