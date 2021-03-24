В Орловской области на мусороперерабатывающем предприятии нашли труп младенца

СК возбудил дело об убийстве матерью новорожденного сына Фото: Архив "КП"

В Орловской области на мусороперерабатывающем предприятии нашли тело ребенка. Страшную находку обнаружили в городе Ливны рабочие при разборе привезенного мусора утром 23 марта.

В настоящее время известно, что это был новорожденный мальчик. Следственный комитет возбудил дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Сейчас оперативники устанавливают личность матери ребенка.

- Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

На место происшествия также работал Ливенский межрайонный прокурор.

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