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Происшествия25 марта 2021 15:37

В Орле сгорел "Ларгус"

По какой причине пламя охватило автомобиль еще предстоит установить
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле сгорел легковой автомобиль. "Лада Ларгус" полыхала в Заводском районе.

Случился пожар в среду, 24 марта. Спасателям сообщение поступило поздним вечером, было уже около полуночи. Пожарные прибыли на место ЧП, улицу Калинина. К тому моменту отечественное авто уже полыхало открытым огнем. Спасти автомобиль не удалось.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошедшие сутки спасателям несколько раз пришлось выезжать на ликвидацию разных происшествий, в том числе и пожаров. В регионе уже начала гореть сухая трава.

ЧППроисшествия и ЧП в Орловской области 2021