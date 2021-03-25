В Орле сгорел "Ларгус"

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В Орле сгорел легковой автомобиль. "Лада Ларгус" полыхала в Заводском районе.
Случился пожар в среду, 24 марта. Спасателям сообщение поступило поздним вечером, было уже около полуночи. Пожарные прибыли на место ЧП, улицу Калинина. К тому моменту отечественное авто уже полыхало открытым огнем. Спасти автомобиль не удалось.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
За прошедшие сутки спасателям несколько раз пришлось выезжать на ликвидацию разных происшествий, в том числе и пожаров. В регионе уже начала гореть сухая трава.