В Орловской области начала гореть сухая трава

В Орловской области еще не успел сойти снег, а уже начала гореть сухая трава Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области еще не успел сойти снег, а уже начала полыхать сухая трава. За подожги жителей региона будут штрафовать.

Первый в 2021 году случай горения сухой растительности зафиксирован 24 марта в Троснянском районе области. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о пожаре поступил в пятом часу вечера: пламя полыхало неподалеку от деревни Верхнее Муханово. Огонь распространился по площади в 0,1 гектара. Его удалось потушить.

Однако в чрезвычайном ведомстве в очередной раз орловцам напоминают, что подож травы может обернуться большой бедой. Случается, огонь перекидывается на жилые дома.

О поджогах сообщайте по телефонам 01,101,112.