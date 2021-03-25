Климатическая весна вступает в права Фото: Ольга СУПОНЕВА

Погода в Орле взяла курс на потепление. Небольшие ночные заморозки в ближайшее время сойдут на нет, а на будущей неделе ожидается уже до +12.

Как и рассказывали ранее "Комсомолке" в орловском гидрометцентре, настоящая климатическая весна вступает в права в третьей декаде марта. Конец текущей недели погодой порадует.

По прогнозам Росгидрометцентра, сегодня, 25 марта, воздух прогреется до +5, будет солнечно. Ветер северный 2 м/с, давление 746 мм рт.ст.

В пятницу, 26 марта, ночью еще морозно: столбики термометров опустятся до -5. Днем воздух прогреется уже до +7 градусов, ветер сменит направление на северо-западное, скорость 2 м/c. Давление на прежнем уровне. Облачно.

В субботу, 27 марта, небо затянет тучами. В ночное время -2 градуса, возможен небольшой снег, днем на термометрах +7, кратковременный дождь. Скорость ветра 1 м/с, давление 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 марта снова пасмурно. Температурный режим от -1 градуса ночью до +8 днем. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость его составит 1 м/с. Атмосферное давление повысится до 753 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, последние дни марта будут особенно теплыми. Следите за прогнозом на нашем сайте.