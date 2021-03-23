Почему синоптик не врет: кто и как предсказывает погоду в Орловской области

Начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов рассказал, как и кто делает прогнозы погоды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

23 марта отмечается Всемирный метеорологический день. Для большинства из нас метеорология ассоциируется только с инфографикой прогноза погоды в новостных лентах и анекдотами про синоптиков. Но что об этом всем думают сами синоптики?

Корреспондент «Комсомолки» побывала в гостях у начальника Орловского гидрометцентра Валерия Селихова, чтобы узнать, как предсказывают погоду и висит ли у синоптиков за окном «мокрый кирпич».

«СИНОПТИК ВСЕГДА ВРЕТ»

Среди обывателей ходят немало шуток про синоптиков и все связаны с прогнозом погоды. Стереотип о том, что сотрудники метеорологических служб не очень стараются на своей работе, плотно засел в головах обывателей.

Однако сами синоптики с таким положением дел в корне не согласны. Вот и Валерий Николаевич признается, что за почти двадцать лет работы в Орловском гидрометцентре наслушался от простых людей немало возмущений из-за несбывшихся прогнозов погоды.

- Главный обывательский стереотип – синоптик всегда врет. Это, по-моему, у всех на языке. Люди привыкли верить своим глазам. Вышли, посмотрели на бытовой термометр, увидели, что он показывает +3 градуса тепла, а в прогнозе погоды должно быть – 10 градусов мороза и начинают возмущаться: «Ну как же, сказали -10, а у меня +3». И ничего, что этот термометр на солнце висит, - сетует Валерий Селихов.

По его словам, возмущение прогнозами погоды – довольно частое явление.

Синоптиком приходится анализировать большой объем картографической и цифровой информации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время встречи с начальником Орловского гидрометцентра решила не упускать возможность и узнать, висит ли за окном метеорологической службы «кирпич на веревке», как гласит известный анекдот. Так, по мнению народных шутников, синоптики определяют будут осадки или нет.

- Да сколько же этих баек! Про любую профессию можно их придумать. Нет, кирпича на веревке у нас точно нет. Мы опирается только на научные методы исследований, - улыбаясь отвечает Валерий Николаевич.

Но я не сдаюсь и продолжаю допрашивать руководителя орловских метеорологов. Может быть все-таки народные приметы играют какую-то роль в составлении прогнозов погоды?

- Все мы люди и в приметы по-своему верим конечно. Но повторюсь, в работе – только научные методы прогнозирования. К примеру, температура воздуха. Чтобы ее определить нужен профессиональный ртутный или спиртовой термометр в специальных защищенных психометрических будках. Кажется, что несколько строчек прогноза погоды – это секундное дело, написал и все. На самом же деле синоптик обрабатывает и анализирует очень большой объем информации, как картографической, так и цифровой, - рассказывает о тонкостях работы Валерий Селихов.

И тут мы подходим к главному нашему вопросу: так кто и как составляет те самые прогнозы погоды, которые мы видим в финале новостных программ или на информационных сайтах в виде инфографики с солнцем, тучами и капельками дождя или снежинками.

- Один прогноз погоды составляет один синоптик. Для того, чтобы он выпустил стандартный прогноз погоды (осадки, скорость и направление ветра, ночные и дневные температуры), сотрудник должен потратить около трех часов. При этом он также мониторит всю синоптическую ситуацию на территории нашего региона и соседних. Это необходимо для выявления опасных метеорологических явлений (например, град или сильный ветер) и выпускает штормовые предупреждения, - раскрывает загадку Валерий Николаевич.

Оказывается, работа синоптиков круглосуточная, как и всех метеостанций. Их, кстати, в Орловской области шесть - в Орле в районе аэропорта, в Болхове, Мценске, Ливнах, Верховье и Дмитровске. Каждая метеостанция проводит наблюдение восемь раз в сутки, то есть каждые три часа.

Допплеровский метеорологический радиолокатор в помощь орловским синоптикам уже установили в селе Новоселово Орловского района. Сейчас он проходит метеоадаптацию. Оборудование будут использовать для раннего прогнозирования опасных метеорологических явлений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждый из нас перед составление планов на отдых непременно заглядывает в прогноз погоды. Порой до отпуска еще несколько месяцев, а мы уже смотрим будет ли в месте нашего назначения дождь и как там дело с теплом. Но имеет ли это смысл?

- Чем длительнее период прогноза погоды, тем ниже его оправданность. Самые точные – это на сутки и трое суток. Мы делаем на три дня. Оправданность прогнозов погоды Орловского гидрометцентра по области составляет от 95 до 96%. Каждый прогноз оценивается, рассматривается и если он не оправдался, то идет его полный разбор с выявлением ошибок. В дальнейшем эти ошибки учитываются в последующей работе. У нас здесь все серьезно, - говорит наш собеседник.

ГРЯЗНЫЕ ЛИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗДУХ И ВОДА?

Вопреки мнению большинства обывателей Гидрометцентр – это не только прогноз погоды. Здесь выполняют широкий фронт работ от мониторинга загрязнения воздуха, водных объектов до агрометеорологических исследований. В Орловском гидрометцентре изучением окружающей среды занимается 101 человек – это техники-метеорологи, гидрологи, гидрохимики, аэрохимики.

Пользуясь случаем, продолжаю расспрашивать Валерия Николаевича. Любопытно, насколько загрязнена окружающая среда Орловская область? Проблема экологии сейчас как никогда актуальна.

Орловский гидрометцентр не ограничивается только прогнозом погоды, здесь проводят целый комплекс исследований Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- На самом деле наш регион достаточно чистый в плане воздуха, воды, почв. Бывает превышение некоторых веществ в водоемах, например, железа или биохимического потребления кислорода. Однако это связано с геологическими особенностями местности и развитием биота водоемов, особенно в летний период. Но это не критические показатели ни для населения, ни для водных обитателей, - рассказывает Валерий Селихов.

Лаборатория Орловского гидрометцентра проводит тысячи исследований в год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С воздухом в Орле тоже все в порядке. По словам начальника Орловского гидрометцентра, воздух здесь достаточно чистый из-за того, что в городе не так много больших промышленных предприятий. В летние месяцы же бывают превышения показаний по пыли и оксиду углерода, но это влияние автотранспорта. Уровень загрязнения также не критичен.

НАКАНУНЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА

Грядет начало нового дачного сезона. Многие дачники уже готовятся к «посевной». Погодные причуды прошлого года заставляют задуматься, чего же ждать в этот раз.

Новый сельхозхозяйственный сезон уже близко Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Немаловажно здесь и хватит ли влаги в почве для будущего урожая. Пока Орловский гидрометцентр не дает прогноза на такой длительный период. Но все-таки уже имеющиеся данные звучат более чем оптимистично.

- Что касается осеннего увлажнения почв, то по северу и северо-западу Орловской области увлажнение в метровом слое почвы даже несколько выше многолетних значений – до 300 миллиметров влаги. Даже там, где наблюдался недостаток влаги, это компенсируется весенним снеготаянием. Дефицита почвенной влаги на весну мы не ожидаем, - рассказывает Валерий Селихов.

Чтобы узнать о том, сколько влаги в почве сотрудники метеорологической службы проводят целый комплекс исследований.

Пошагово они выглядят так: исследователи берут с собой почвенный бур и идут в поле. Пробуривают там почву на разную глубину, затем складывают ее в бюксы (маленькие стаканчики) и доставляют на метеостанцию. Здесь почву взвешивают и ставят на три дня в термостаты под температурой 105 градусов Цельсия. Она высыхает и ее вновь взвешивают. Так и узнают, сколько в почве было воды.

Ну и напоследок, самое время узнать про половодье. К слову, сильного разлива рек не ожидается, хотя снега было в этом году немало.

- Весеннее половодье формируется по нескольким критериям – насыщение почвы влагой, высота снежного покрова, промерзание почвы и запасы воды в снеге. Большинство этих показателей в Орловской области находятся в норме со средними многолетними значениями, - поясняет Валерий Николаевич.

Правда не во всех районах области эти показатели одинаковые. Например, в Дмитровском районе высота снежного покрова была всего три сантиметра, зато промерзание почты оказалось гораздо выше, чем по региону и составило 48 сантиметров (по северу области – до 30 сантиметров). В целом, в этом году промерзание почвы в три-четыре раза ниже многолетних значений.