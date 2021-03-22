Коронавирус в Орле на 22 марта: заболел 61 человек, смертей не зафиксировано

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за сутки, на 22 марта 2021 года, зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусом среди населения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе подтверждено 31 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такое число орловцев заболело за год пандемии.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за минувший день еще 59 пациентов, суммарное число победивших болезнь в Орловской области составляет на данный момент 29 158 человек.

Новых смертельных случаев за прошедшие сутки федеральным оперштабом не зафиксировано. Коронавирус унес жизни 493 орловцам: у всех скончавшихся лабораторно было подтверждено присутствие COVID-19.

Последние недели в Орловской области снижается заболеваемость коронавирусом. Однако власти региона сочли, что угроза распространения болезни никуда не делась. Поэтому решением регионального оперштаба режимы повышенной готовности и все связанные с ним ограничения (в том числе и масочный режим) продлены на апрель.