После разоблачения мошенничества в орловском институте МВД назначили проверку

В вузе прокомментировали ситуацию с мошенничеством при поступлении в институт МВД Фото: Архив "КП"

В Орловском юридическом институте МВД имени Лукьянова прокомментировали ситуацию с мошенничеством при поступлении. Сейчас в полицейском вузе идет служебная проверка.

Действующая сотрудница института - руководитель финансово-экономического отдела - вместе с бывшей коллегой предложили организовать матери абитуриента гарантированное поступление в вуз за 800 тысяч рублей. Однако в реальности повлиять на ход поступления участницы мошеннической схемы не могли, все их карты были раскрыты правоохранителями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество".

Начальник института, генерал-майор полиции Сергей Сененко, назначил проверку.

- В случае установления вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечён к установленной законом ответственности, - прокомментировала Мария Жидкова, старший инспектор направления информации и общественных связей ОрЮИ МВД им. Лукьянова.