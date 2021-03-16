Сотрудницу Орловского института МВД поймали на мошенничестве

Со всеми подозреваемыми в настоящее время работают следователи Фото: Архив "КП"

В Орловской области начальницу финансово-экономического отдела юридического института МВД имени Лукьянова, а также бывшую сотрудницу полицейского вуза подозревают в мошенничестве. С матери абитуриента в институте взяли 800 тысяч рублей за якобы успешную сдачу экзаменов и гарантированное поступление.

Вычислить мошенническую схему удалось при сопровождении ФСБ. По версии следствия, женщины сговорились, чтобы заработать приличную сумму денег. Одна из экс-работниц учебного заведения пообещала матери будущего студента, жительнице Орла, что тот гарантировано успешно сдаст вступительные экзамены и будет зачислен в институт МВД. За услугу сердобольная мать должна была заплатить 800 тысяч рублей. Эту сумму она подготовила и передала в конце прошлой недели одной из участниц мошеннической схемы. Деньги были поделены между сговорившимися. Однако вряд ли сумма доставит им радость: следственными органами возбуждено уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического отдела ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», бывшей сотрудницы указанного образовательного учреждения и местной жительницы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Со всеми подозреваемыми в настоящее время работают следователи. Мера пресечения для всех фигурантов пока что не избрана. Расследование продолжается.

- В случае установления вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечён к установленной законом ответственности, - прокомментировала Мария Жидкова, старший инспектор направления информации и общественных связей ОрЮИ МВД им. Лукьянова.

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