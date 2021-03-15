СМИ: Андрей Митин покинет должность главы орловского ТТП

Фото: orel-adm.ru

Кресло директора орловского МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" в скором времени может освободиться. Нанешний глава ТТП Андрей Митин покинет его.

Об этом сообщает интернет-издание "Орловские новости" со ссылкой на свои источники в областном правительстве. Портал пишет, что Митин в должности директора муниципального предприятия не оправдал возложенных на него надежд.

Возглавил предприятие Андрей Митин год назад, о его официальном назначении стало известно в марте 2020-го. До этого Митин был директором другого муниципального предприятия, ПАТП-1, правда совсем недолго. Вывести ПАТП из кризиса не удалось и оно обанкротилось.

Официальных комментариев касательно кадровых решений от ТТП в настоящее время не поступало.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"