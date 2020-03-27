2020-03-27T16:08:22+03:00
Общество

Орловское ТТП возглавил Андрей Митин

Депутат облсовета занял должность гендиректора по срочному трудовому договору
Наталья Меркулова
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Орловское ТТП возглавил Андрей Митин. Фото: пресс-служба администрации городаОрловское ТТП возглавил Андрей Митин. Фото: пресс-служба администрации города
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Сегодня, 27 марта, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» возглавил Андрей Митин. Депутат облсовета занял должность гендиректора по срочному трудовому договору.

Исполнять обязанности руководителя предприятия он будет до 15 мая, когда станут известны итоги конкурса на замещение вакантную должность.

- Предыдущий руководитель предприятия Юрий Гордюшин покинул пост 26 марта в связи с расторжением трудового договора по дополнительным основаниям в соответствии со ст. 278 Трудового кодекса РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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