Орловское ТТП возглавил Андрей Митин

27 Март 2020 2020-03-27T16:08:22+03:00

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Сегодня, 27 марта, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» возглавил Андрей Митин. Депутат облсовета занял должность гендиректора по срочному трудовому договору.

Исполнять обязанности руководителя предприятия он будет до 15 мая, когда станут известны итоги конкурса на замещение вакантную должность.

- Предыдущий руководитель предприятия Юрий Гордюшин покинул пост 26 марта в связи с расторжением трудового договора по дополнительным основаниям в соответствии со ст. 278 Трудового кодекса РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU