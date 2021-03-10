Смертельное ДТП с обгоном в Кромском районе: возбуждено уголовное дело

Смертельное ДТП с обгоном в Кромском районе 9 марта 2021. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в ДТП в Кромском районе. Страшная авария произошла 9 марта около полуночи на 427 км автодороги М-2 «Крым».
63-летний водитель «Хэндэ Солярис» ехал в сторону Курска и начал обгон впереди идущего грузового фургона «Исудзу». Причем по информации пресс-службу УМВД по Орловской области, сделал это он в месте, где обгон запрещен.
Выехав на встречную полосу и уже завершая обгон, «Хэндэ» врезался в ехавший по своей полосе «Форд Фокус». Затем в «Хэндэ» врезался грузовой фургон, который тот обгонял.
В аварии погибли водитель «Хэндэ», его 35-летний пассажир, сидевший впереди, и 25-летний водитель «Форда».
- При координирующей роли прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
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