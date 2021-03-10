В страшном ДТП с обгоном в Кромском районе погибли три человека. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Во вторник, 9 марта, в Кромском районе Орловской области произошла страшная авария с участием трех машин. Обгон на ночной трассе обернулся трагедией – погибли три человека.

ДТП произошло в 23:50 в районе 427 км автодороги М-2 «Крым». 63-летний водитель «Хэндэ Солярис» ехал в сторону Курска. Мужчина решил обогнать едущий впереди грузовик «Исудзу» и выехал на встречку. Уже завершая маневр, «Хэнде» врезалась на встречной полосе в «Форд Фокус».

После столкновения «Хэнде» отбросило назад, в результате иномарка отлетела в машину, которую ранее обгоняла. Все машины практически полностью сняло.

ДТП произошло в районе 427 км автодороги М-2 «Крым». Фото: МЧС России по Орловской области

- В результате ДТП 63-летний водитель автомобиля «Хэндэ», его пассажир и 25-летний водитель «Форд Фокус» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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