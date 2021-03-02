В Орловской области ведут внеплановые проверки такси

В Орловской области ведут внеплановые проверки стоимости проезда в такси Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 марта, в Орле на заседании обсовета был поднят вопрос о тарифах на поездки в такси. Стоимость его в этом повысилась, на что жалуются многие орловцы.

Напомним, впервые проблему озвучил губернатор Андрей Клычков 17 февраля, назвал сложившуюся ситуацию «картельным сговором» и резко негативно высказавшись о ситуации с одновременным повышением цен.

Как доложил на заседании облсовета и.о. руководитель Департамента ЖКХ и транспорта Алексей Субботин, в настоящее время проводятся внеплановые проверки. Кроме того, подано обращение в Федеральную антимонопольную службу по Орловской области.