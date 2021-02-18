Андрей Клычков о повышении цен на такси: "Будем решать проблему через ФАС"

С закрытием Красного моста и непогодой в Орле резко выросли цены на такси Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле выросли цены на поездки в легковом такси. После перекрытия Красного моста и обильных снегопадов в областном центре обострилась проблема транспорта, многие жители вынуждены пользоваться такси. Вот только ценник, особенно в час пик, для рядовых орловцев порой неподъемен.

Тему затронул губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях вечером в среду, 17 февраля. Горожане пожаловались главе региона не подорожание услуг такси. Губернатор назвал такую ситуацию "картельным сговором", резко негативно высказавшись о ситуации с одновременным повышением цен - "нельзя наесться всеми деньгами".

- Здесь не вопрос уговоров, будем решать проблему через ФАС, - отметил Андрей Клычков.