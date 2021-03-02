В Ливнах "ВАЗ" протаранил пешехода

При ДТП в Ливнах пострадал мужчина-пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Легковой "ВАЗ" сбил мужчину, когда тот переходил дорогу.

Все случилось вечером 1 марта, в половине девятого. 46-летний водитель ехал за рулем отечественной "Четырнадцатой". Он двигался по Курской улице со стороны Воронежской. Проезжую часть в этот же момент решил перейти 40-летний пешеход. Легковушка его сбила.

- В результате пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП за прошедшие сутки на орловской дороге, в котором пострадал пешеход. Вечером того же дня в городе Орле легковая иномарка сбила школьницу на переходе. Девочка получила травмы.

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