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В Орле водитель "Форда" сбил школьницу на пешеходном переходе

Девочка переходила дорогу по зеленому сигналу светофора
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Школьница переходила дорогу на зеленый, когда очутилась под колесами иномарки

Школьница переходила дорогу на зеленый, когда очутилась под колесами иномарки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле юная участница дорожного движения оказалась под колесами иномарки. 14-летнюю школьницу сбил "Форд", когда она переходила проезжую часть дороги.

Произошла авария вечером 1 марта в Заводском районе города. Водитель легковой иномарки 62 лет ехал по улице Гагарина со стороны Красина в сторону 1-й Посадской, на часах было около семи. В этот же момент, в районе дома №54 по Гагарина, девочка-подросток переходила дорогу по зеленому сигналу светофора слева направо, по ходу движения машины. Она очутилась под колесами.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день госавтоинспекторы на дорогах Орла и области зафиксировали 10 ДТП. В 2 из них пострадали люди.

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