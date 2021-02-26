Мэр Орла передал бывшей жене свой ярмарочный бизнес Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вчера, 25 февраля, в Орле прошла очередная сессия горсовета. На заседание вынесли сразу 16 вопросов, самый последний из них – скандальная история с переносом ярмарок выходного дня. Разбор проблем занял около четырех часов.

Напомним, распоряжение о закрытии ярмарок на Комсомольской площади и площади Жукова подписал в сентябре 2020 года ныне бывший глава администрации города Александр Муромский. Этой новости не обрадовались ни продавцы, ни покупатели. Прокуратура же отменило распоряжение и провела большую проверку на коррупционную составляющую.

В итоге уже в 2021 году ведомство установила вероятную личную заинтересованность нового мэра Юрия Парахина в переносе ярмарок. Прокуратура выявила конфликт интересов: фирма «Золотой век» занимается сдачей в аренду и управляет по доверенности долями Юрия Парахина в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз».

Как сообщает сетевое издание «Орловские новости» на заседании горсовета прокурор сообщил, что в настоящее время Юрий Парахин передал свои доли бывшей супруге, с которой он до сих пор зарегистрирован по одному адресу. Однако мэр отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

- Сейчас я не являюсь владельцем коммерческих организаций, - цитируют «Орловские новости» Юрия Парахина.

Ряд депутатов выступили с инициативой об отставке мэра. Однако для этого нужно не менее 13 депутатов.