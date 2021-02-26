Ковидный госпиталь в Орле продолжит работу

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В Орловской области за февраль 350 коек, оборудованных специально под нужды пациентов с коронавирусом, перепрофилировали обратно в стандартные больничные места. В ближайшее время планируется вернуть прежнее назначение еще 200 местам в медицинских учреждениях.

Об этом рассказал Иван Залогин, руководитель областного департамента здравоохранения во время онлайн-брифинга с журналистами. Глава депздрава отметил, что к обычному режиму, в частности, вернется отделение паллиативной помощи в Плещеевской центральной районной больнице. Ждет обратное перепрофилирование и отделения в других ЦРБ.

- Мы ежедневно фиксируем, что количество выписанных больных коронавирусом орловцев, превышает количество госпитализированных. Вместе с тем, более 1000 человек сейчас находятся на стационарном лечении. Это серьезная цифра, а потому ковидный госпиталь продолжит свою работу. Пандемия не закончилась и отделения для COVID-пациентов еще нужны, - отметил Залогин.