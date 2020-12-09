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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: ковидный госпиталь на базе больницы Семашко начал принимать пациентов

Перепрофилированное отделение вместит 210 заразившихся COVID-19 пациентов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области начал принимать первых пациентов ковидный госпиталь. Перепрофилированный специально для работы с коронавирусными больными корпус больницы им. Семашко сможет вместить 210 заразившихся пациентов.

Первые заболевшие орловцы поступили сюда еще накануне вечером, 8 декабря. Лечебное учреждение полностью подготовили для нужд больных: есть необходимое оборудование, корпус оснащен кислородом, закуплены лекарства, средства индивидуальной защиты подготовлен к работе медицинский персонал.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков побгадарал рабочих, обустраивавших госпиталь, и врачей, приступивших к работе.

- В борьбу с пандемией вступил большой отряд подготовленных медицинских работников и уже начал свою миссию по спасению жизней людей. И эта работа заслуживает самых искренних слов признательности. В очередной раз говорим спасибо медикам за верность профессиональному долгу, - написал глава региона на своей официальной странице Вконтакте.

Коронавирус в Орловской области