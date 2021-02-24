Пожар с погибшим в пригороде Орла проверят следователи

Доследственную проверку после трагического пожара в Знаменке организовал СК Фото: Архив "КП"

В Орле следственный комитет организовал проверку после пожара, в котором один человек погиб и один серьезно пострадал. ЧП с самыми печальными последствиями случилось в поселке Знаменка нынешней ночью, 24 февраля.

Все произошло глубокой ночью. Пожар охватил кровлю дома на четверых хозяев, частично объяты пламенем оказались внутренние помещения. Пожарные затушили огонь, но на пепелище было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Еще одну жительницу, 65-летнюю женщину, удалось спасти. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу.

Следком начал проверку.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.