На выходных в Орловской области в пожарах погибло четверо мужчин

Смертельные ЧП произошли 22 февраля Фото: Архив "КП"

На минувших праздничных выходных в Орловской области произошло сразу несколько смертельных ЧП. Огонь унес жизнь четверых мужчин.

В воскресенье, 21 февраля, в восемь часов утра произошел сильный пожар в селе Репнино Болховского района. К моменту прибытия пожарных дом уже горел открытым пламенем. В одном из помещений было обнаружено 44-летнего мужчины.

Следующий пожар произошел 22 февраля в доме на трех хозяев в переулке Смоленском в Орле. В районе восьми часов вечера в одной из комнат началось возгорание. Прибывшие на место пожарные обнаружили в ней тело мужчины.

- В комнате выгорели предметы быта и интерьера на площади 1,5 квадратного метра. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Третий смертельный пожар произошел уже ночью 22 февраля в 11 часов. Огонь охватил жилой дом в деревне Кутьма Болховского района. До ближайшей пожарно-спасательной части до населенного пункта 19 километров. Когда бригада пожарных прибыла на место ЧП, дом уже полностью сгорел изнутри.

- Пожарными было обнаружено тело погибшего 64-летнего мужчины. Причины пожара устанавливаются, - пояснили «КП» в ведомстве.

Четвертый случай произошел в районе двух часов ночи 24 февраля. В поселке Знаменка Орловского района загорелся дом на четырех хозяев. Огонь охватил кровлю и частично внутренние помещения. Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тело погибшего (личность устанавливается). Была спасена 65-летняя женщина. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу.