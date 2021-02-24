Ремонт моста через Зушу в Мценске обернулся нарушениями почти на 81 миллион рублей

Ремонт моста через Зушу в Мценске начался еще в 2016 году. Фото: Администрация города Мценск

В Орловской области продолжают разбираться с скандальной историей вокруг реконструкции моста через Зушу в Мценске. 16 февраля 2021 года на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области были оглашены данные о многомиллионных нарушениях.

В рамках проверки КСП были выявлены нарушения на общую сумму 80,8 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, реконструкция моста через реку Зуша началась еще в 2016 году и продолжается до настоящего времени, хотя работы должны были завершиться 25 декабря 2017 года. За это время на объекте сменилось уже три подрядчика – курским, казанским и последний орловский.

- Недобросовестность подрядчиков привела к затягиванию ввода объекта в эксплуатацию на 4 года, а также к его удорожанию на 17273,42 тысяч рублей. Материалы дистанционного контроля направлены губернатору Орловской области, председателю облсовета и прокуратуру области, - сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Орловской области.

Напомним, реконструкцию моста через Зушу орловский подрядчик планирует завершить досрочно в сентябре 2021 года.