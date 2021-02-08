В Мценске планируют закончить ремонт моста через Зушу к сентябрю 2021

В Орловской области планируют досрочно закончить ремонт моста через Зушу в Мценске. Подрядчик рассчитывает завершить строительные работы в сентябре 2021 года (по контракту было заявлено 31 декабря 2021).

Пока подрядная организация ведет работы в низовой части моста. Она уже закончила устройство подпорной стенки ПС 2, сопряжения моста с насыпями, монтаж косоуров и лестничных маршей. На очереди подпорная стенка ПС1, монтаж водоочистных сооружений и водосбросных лотков.

- Цена контракта составляет 94,5 млн рублей. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.