Облсовет отложил рассмотрение вопроса о преобразовании Орловского района в муниципальный округ

Облсовет отложил рассмотрение вопроса о преобразовании Орловского района Фото: Архив "КП"

Сегодня, 20 февраля, в Орле должно было пройти внеочередное заседание комитета облсовета по местному самоуправлению. Один из главных вопросов повестки дня должно было стать предложение о преобразовании Орловского района в муниципальный округ.

Парламентарии планировали обсудить в первом чтении проект закона "О преобразовании муниципальных образований Орловской области, входящих в состав Орловского района, путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа".

Однако заседание комитета отменили. Рассмотрение вопроса о преобразовании района отложили.