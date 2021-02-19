Облсовет рассмотрит вопрос преобразования Орловского района в муниципальный округ

Вопрос рассмотрят в облсовете Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле Облсовет рассмотрит вопрос возможности административного преобразования Орловского района. Заседание профильного комитета состоится завтра, 20 февраля.

Заседание будет внеочередным. Парламентарии, входящие в состав комитета по местному самоуправлению, обсудят в первом чтении проект закона "О преобразовании муниципальных образований Орловской области, входящих в состав Орловского района, путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа".

Речь идет о создании единого муниципального округа из сельских населенных пунктов Орловского района.