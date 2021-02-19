В Орле установили кран для строительства временного пешеходного моста

Вот так выглядит сейчас Красный мост. Фото: instagram.com/parakhin_yuri/ Фото: соцсети

В Орле в ближайшее время начнется строительство временного пешеходного моста, который заменит Красный на период его реконструкции. Как она продвигается рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Парахин.

В официальном аккаунте инстаграма Парахин опубликовал несколько снимков и видео с Красного моста. На фотографиях видно, что переправа разобрана до основания. Градоначальник отметил, что строили мост на века, сохранилось даже дерево. А вот железо проржавело.

Рассказал мэр и о кране, предназначенном для возведения пешей переправы.

Мэр сообщил, что строительство пешей переправы начнется уже на будущей неделе. Фото: instagram.com/parakhin_yuri Фото: соцсети

- Кран, которым будем строить пешеходный мост, уже на объекте и готов к работе. Первую сваю планируем вбить через неделю, - написал Юрий Парахин.

Напомним, временная переправа расположится в 16 метрах от моста, ширина ее составит 3 метра. Как только пешеходный мост построят, Красный полностью закроют для движения: здесь не смогут передвигаться даже пешие участники дорожного движения.

Редакция "КП-Орел" следит за ходом ремонта Красного моста.