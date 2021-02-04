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В ближайшее время в Орле стартует строительство пешеходного моста

Временная переправа через Оку появится на время закрытия Красного моста
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пешеходный мост через Оку будет переправой для пешеходов на время перекрытия Красного моста

Пешеходный мост через Оку будет переправой для пешеходов на время перекрытия Красного моста

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в ближайшее время начнется строительство пешеходного моста через Оку. Это будет временная переправа на период перекрытия Красного моста.

Мост закрыли для движения транспорта 1 февраля и сразу же началась работа. Демонтированы перила со стороны памятника Ивану Грозному, рабочие снимают асфальт, бордюры.

- По информации начальника строительного участка Николая Андрушко, лишнюю нагрузку убирают для того, чтобы смонтировать кран. Его доставят на объект к завтрашнему дню. Техника позволит приступить к строительству временного пешеходного моста, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Пешеходный мост будет являть собой переправу шириной в три метра, расположится он неподалеку от Красного моста, со стороны памятника Грозному. А с другой стороны появится мост для переноса коммуникация.

Реконструкция Красного моста в Орле