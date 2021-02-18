Орловские школьники с ОВЗ, обучающиеся на дому, смогут получить компенсацию по питанию

Департамент образования планирует в марте представить новый законопроект Фото: Архив "КП"

Сегодня, 18 февраля, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по образования. Депутаты и руководство Департамента образования Орловской области затронули проблему компенсации за питание школьников, проходящих надомное обучение из-за ограниченных возможностей здоровья.

Напомним, в январе 2021 года прокуратура выявила нарушения по выплатам компенсаций за питание в целом ряде школ города Орла. Общая сумма долга по данным проверки ведомства составила 2,5 миллиона рублей.

Однако, как пояснила глава Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, компенсацию школьники, обучающиеся по здоровью на дому, не получают из-за того, что нет соответствующего законопроекта не на уровне региона, не на уровне федеральном.

- Сейчас мы ведем работу по разработке законопроекта по выплатам компенсаций за питание школьников с ОВЗ, обучающихся на дому. Сейчас этим занимается финансовое управление, в марте планируем представить готовый законопроект, - пояснила Татьяна Крымова.

Пока известно, что компенсация по питанию будет организована в денежной форме и будет предназначена только для детей с ОВЗ, обучающихся дома. На тех, кто учится дистанционно из-за пандемии коронавируса или по каким-либо иным обстоятельствам она не будет распространяться.