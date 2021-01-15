Школы города Орла задолжали с компенсациями по питанию для 167 своих учеников, обучающихся на дому. Общая сумма долга достигла 2,5 млн рублей. Решить проблему удалось после проверки прокуратуры.Сотрудники ведомства выяснили, что были нарушены требования законодательства. В связи с этим прокуратура Советского района внесла представление в адрес главы администрации Орла.- После вмешательства прокуратуры задолженность по выплатам компенсации полностью погашена, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.