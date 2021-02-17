Вакцинацию от коронавируса в Орловской области прошло больше 3 тысяч человек

Вакцинация в Орловской области продолжается Фото: Меркулова

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привилось больше 13 тысяч человек, а полностью завершили вакцинацию более чем 3 тысячи орловцев.

Регион к сегодняшнему дню получил больше 31 600 доз вакцины "Спутник V". Сделать прививку бесплатно можно во всех районах области, везде развернуты пункты. Власти намерены увеличить их количество, чтобы сделать вакцинацию более доступной. На селе прививочные пункты развернут в фельдшерско-акушерских пунктах, а в отдаленные населенные пункты приедут мобильные прививочные бригады.

- Наиболее активно и организовано от коронавируса вакцинируются взрослые и пожилые жители. У тех орловцев, которые получили вакцину, серьезных побочных эффектов не фиксировалось, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

https://er.zdravorel.ruЗаписаться на прививку можно в онлайн-регистратуре.

О том, как делали прививку корреспонденты "КП-Орел" читайте здесь.