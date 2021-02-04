«Легкая слабость и температура»: корреспонденты орловской «Комсомолки» проверили на себе вакцину от коронавируса

Корреспонденты "КП-Орел" прошли вакцинацию в городской поликлинике и районной больнице Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области во всю идет вакцинация от коронавируса. Прививку «Спутником V» сделали 5600 человек, в очереди почти восемь с половиной тысяч жителей региона. Однако многие до сих пор в раздумьях: делать прививку или нет? Не станет ли мне хуже после укола?

Корреспонденты «Комсомольской правды-Орел» решили опробовать на себе действие вакцины и проверить, насколько она доступна для всех желающих.

СВОБОДНЫЕ ДАТЫ РАЗБИРАЮТ ЗА ДЕНЬ

Есть два варианта записаться на прививку от коронавируса – Электронная регистратура (авторизовавшись через Госуслуги) или звонок на горячую линию 122. Такую информацию неоднократно озвучивали в орловском облздраве.

Так выглядит электронная регистратура для записи на вакцинацию. Скриншот с сайта

Мы решили пойти по первому пути и воспользоваться сервисом электронной регистратуры, чтобы не спеша выбрать дату и время. Алгоритм следующий:

- нажимаем на значок «Личный кабинет»,

- далее войти через ЕСИА (Доступ к сервисам электронного правительства),

- затем вводим данные от личного кабинета госуслуг и все, авторизация прошла успешно

- остается только внести СНИЛС (если его там нет) и полис обязательного медицинского страхования

- выбираем пункт вакцинации и нужную свободную дату из предложенных и готово.

В общей сложности запись занимает не больше десяти минут. Правда, если оттягивать момент записи, то можно прозевать свободные окошки на ближайшие дни, как и случилось у нас. Места на прививку "бронируют" очень активно, за неделю вперед.

Второй момент, когда мы выбрали «не свою» поликлинику, к которой не приписаны, то зарегистрировать не получилось. Пришлось воспользоваться прививочными пунктами медучреждений по прописке – поликлиникой №2 и Плещеевской ЦРБ.

И все же, электронный талончик получен. В нем указан дата вакцинации, название медицинской организации и кабинет, в который нужно обращаться. Нам было назначено на 29 января.

В электронном талончике сразу обнаружилось различие. В городской поликлинике №2 четко указано время приема - 10:15, в районной Плещевской больнице – с интервалом с 13 до 14.00. Это немного насторожило. Неужели очереди?

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: СНАЧАЛА АНКЕТА И ОСМОТР

Сначала нужно заполнить анкету и пройти осмотр терапевта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Итак, идем в городскую поликлинику №2. На входе проверяют температуру, мы сдаем вещи в гардероб и достаем из сумки электронный талончик. Указан кабинет №120 (Смотровой кабинет перед вакцинацией). Это первый этаж.

Очередей, на удивление, нет. Возле окна стоит стол, лежат анкеты для заполнения и ручки. Нужно что-то заполнять? Никаких указаний нет. В этот момент из смотрового кабинета выходит женщина в белом халате.

- Вы на вакцинацию? Проходите, - бодро командует медсестра.

- На вакцинацию. А тут нужно что-то заполнять?

- Да, конечно! К нам с уже заполненной анкетой!

Заполнение согласия на вакцинацию и анкеты (данные о хронических заболеваниях, наличии температуры и других простудных симптомов) занимает буквально минуты три. Затем первый из нас отправляется на осмотр, скрываясь за дверью медицинского кабинета. Тем временем успевают подойти еще несколько желающих сделать прививку, в основном люди в возрасте.

В смотровом кабинете врач проверяет давление, температуру и насыщенность легких кислородом. Если все в норме - на прививку. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Из смотрового кабинета наш фотокорреспондент Вячеслав выходит с еще несколькими бумагами и направлением в прививочный кабинет на втором этаже. Врач уже проверили давление, температуру и насыщенность легких кислородом. Все в норме. Идем делать укол.

В поликлинике №2 прививочный кабинет нас ждал на втором этаже. В коридоре людей не много. На вакцинацию пару человек и то уже сделали укол. Просто по рекомендации врача ждут полчаса. Вдруг плохо станет.

- Заходите, - доносится из-за двери.

После укола врач советует полчаса посидеть в коридоре на случай, если станет нехорошо Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наш фотокор вновь скрывается за дверью. Я остаюсь волноваться в коридоре. Через минуты две он выходит, с максимально спокойным лицом. Все прошло успешно, укол оказался совершенно безболезненным.

РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА: ОЧЕРЕДЬ ЗА ОЧЕРЕДЬЮ

Отправляемся в Плещеевскую ЦРБ, больницу Орловского района. На входных дверях ищем какие-либо инструкции или напоминания по вакцинации. Не находим. Наверное, все по тому же алгоритму, что в поликлинике №2?

В районной больнице сначала нужно обратиться в регистратуру. потом уже идти на осмотр Фото: Наталья Меркулова

Проходим внутрь, нам проверяют температуру. Мы вновь достаем электронный талончик. На нем указано – терапевтическое отделение, второй этаж. Ну что ж, вперед на второй этаж!

Поднимаемся по лестнице, а там закрыто. Никаких объявлений нет. Куда идти?

Решили подняться на третий этаж. Перед нами оказалась дверь хирургического отделения с грозным предупреждением: «КАРАНТИН. Допуск посетителей запрещен». «Так и в красной зоне ненароком окажешься» - мелькает мысль.

В районной больнице пришлось поплутать по коридорам, чтобы понять, где делают прививки от коронавируса Фото: Наталья Меркулова

Через довольно продолжительное время изучения лабиринтов коридоров Плещеевской больницы мы нашли нужное место. Теперь-то можно успокоиться.

- А вы талончик взяли в регистратуре? – вопрошает медсестра, наблюдающая за тем как новоиспеченные пациенты заполняют бумаги.

- Нет, у нас же электронный, через Госуслуги, - удивляемся мы.

- Сначала нужно внизу в нашей регистратуре получить направление. Потом придете, заполните документы и температуру померяете, потом в смотровой. Идите в регистратуру, - инструктирует медработник и бежит к еще одному пациенту.

И снова лестницы и коридоры.

В регистратуре очередь. Стоят здесь и те, кто пришел на прием к своему лечащему врачу, и те, кто записывался на вакцинацию. Тут же и те, кто только хочет узнать, как сделать прививку. Около 20 минут ожидания.

Перед прививкой все пациенты получают анкеты и предупреждения о возможных побочных действиях Фото: Наталья Меркулова

Сотрудница регистратуры оформляет одного за другим, потом берет мой паспорт со СНИЛС и устало берется за голову. Тут через мое плечо заглядывает женщина, пытающаяся узнать, как ей записать на прививку. Вероятно, она не знает, что в нашей очереди нет разделения. Ждут все.

Уставшая девушка пытается ей что-то ответить, при этом заполняет мой талончик на вакцинацию и путает номера телефонов. Забивая в мои контакты чужой номер телефона.

- Все, не могу больше! Голова кругом идет, скорее бы выходной, - едва не плача говорит девушка за стойкой регистратуры, заново вбивая данные в талончик. За моей спиной еще человек пять.

Возвращаемся обратно. Дальше заполнение документов и электронный градусник подмышку. Почему не бесконтактный?

- 36 и 6. Норма. Теперь осмотр врача, потом в прививочный кабинет, - говорит медсестра.

В маленьком коридоре районной больницы и смотровой и прививочный кабинеты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В узком коридоре, где прячутся два небольших кабинета – смотровой и прививочный – ждут своей очереди человек шесть. Сначала непонятно, кто и куда. Приглядываемся и движемся по принципу «куда все, туда и нам».

В основном контингент возрастной. Бабушки и дедушки нисколько не возмущаются очередями и даже успевают перекинутся между собой шутками.

- Главное верить и все поможет! Психология – великая сила! Нам без прививок нельзя никак, - с задором говорит седовласая женщина возле прививочного. Коллеги по вакцинации поддерживают ее смешками.

Чуть поодаль своей очереди дожидается молодой мужчина лет 30-ти. Он разговаривает по телефону. Из разговора доносится: «Да вот на прививку приехал. Жене скоро рожать. Не дай Бог нам эту заразу сейчас подхватить. Поэтому вот решился».

В ожидании прививки в районной больнице Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Постепенно очередь в смотровой сдвигается, из открытого кабинета женщина-врач бойко дает команду: «Следующий!». Что ж, все в порядке, время делать прививку наконец-то настало.

Мы подошли к прививочному кабинету районной больницы. Правда, обозначений о вакцинации от коронавируса на нем не было. Дверь в него открыта.

Оказалось, уколы делала та же самая медсестра, что следила за тем как пациенты заполняют бумаги и измеряла температуру. Хрупкая девушка то и дело бегала от кабинета к столам в фойе и назад. Ощущение, что здесь не хватает еще одного медика, все сильнее укреплялось в голове. Раздражение из-за беготни и очередей стихло, стало просто жалко этих простых загнанных девчонок.

Медсестра быстро набрала шприц и сделала укол в плечо, аккуратно приложив ватку. Было совсем не больно. Хотелось сказать: «И что, это все? Вы уже укололи или нет?»

Пришло время ехать по домам. Проявятся ли побочные действия?

Прививка прошла безболезненно. Будут ли побочные действия? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ПЕРВЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ИХ ОТСУТСТВИЕ

Вокруг вакцинации от коронавируса сейчас бродит немало разных слухов, в том числе о возможных побочных эффектов. Немудрено, что после прививки каждое свое ощущение мы разглядывали под микроскопом. Тут кольнуло, там чихнуло, здесь почесалось, а вдруг это уже побочка?

На самом деле, они были, но у обоих по-разному. У одного из нас просто немного немела рука после укола и еще два дня ощущалось напряжение в мышце плеча, у другого побочные эффекты оказались более явными.

Среди проявлений оказались следующие: легкий необъяснимый полуметаллический привкус во рту в течении дня, легкое недомогание на вторые сутки, симптоматика простуды - слабость, небольшая головная боль, кратковременное повышение температуры до 37 градусов.

Спустя неделю после прививки найти место укола на плече мы оба можем с большим трудом. Ни покраснений, ни припухлостей, ни синяков.

В памятках, которые выдают при вакцинации значатся такие возможные побочные действия в течение первых двух дней:

«После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение региональных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций».

Запись на вторую прививку идет автоматически Фото: Наталья Меркулова

И рекомендации врачей после вакцинации:

- Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства.

При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ СНОВА НА ПРИВИВКУ

У прививки от коронавируса есть важная особенность: она состоит из двух компонентов. Поэтому вакцинация проводится в два этапа, причем второй через 21 после первого.

Обойтись только одним уколом нельзя, иначе не выработается стойкого иммунитета к заболеванию.

Записываться на нее отдельно не нужно. Записались на первую, пришли, вакцинировались, а на вторую вас автоматически запишут в больнице. Вам выдадут листок о прививке, где уже будет указаны дата и время.