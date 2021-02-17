Творог с трансглутаминозой в детсадах Орла: прокуратура организовала проверку

Прокуратура организовала проверку по факту поставки некачественного творога в детсады Орла Фото: Архив "КП"

История о твороге с микробной трансглутаминазой в трех детских садах Орла дошла до прокуратуры. Теперь ведомство проверяет, как и почему модифицированный продукт в учреждения для питания малышей.

Напомним, в январе и феврале нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Лабораторные исследования подтвердили наличие в твороге трансглутаминазы. Это фермент, который модифицирует белок и производится с использованием мутантных микроорганизмов. Причем трансглутаминаза не разрешена регламентом Таможенного союза о безопасности пищевых добавок.

Привезли творог в Орел из Злынковского молочного комбината Брянской области. Производителю уже выдано предписание об отзыве декларации о соответствии.

- Будет проверено соблюдение законодательства в сфере закупок и дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за исполнением контрактов и поставкой продукции, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.