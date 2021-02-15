В три детских сада Орла поступил творог с микробной трансглутаминазой

В трех детских садах Орла обнаружили творог с мутантными микроорганизмами Фото: Архив "КП"

В январе и феврале в трех детских садах Орла обнаружили творог с мутантными микроорганизмами. Его поставляли с молочного комбината Брянской области.

В лаборатории Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было подтверждено, что в твороге содержится трансглутаминаза. Это фермент, который модифицируют белок и производится с использованием мутантных микроорганизмов. Причем трансглутаминаза не разрешена регламентом Таможенного союза.

В адреса бюджетных учреждений направлены информационные письма о выявленном нарушении. Производителю выдано предписание об отзыве декларации о соответствии, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.