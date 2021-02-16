Ночью улицы Орла от снега чистило почти сто машин

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле коммунальные службы продолжают бороться с последствиями обильного снегопада, обрушившегося на город в конце прошлой недели. В мэрии рассказали как продвигается уборка.

По информации "Спецатобазы" нынешней ночью расчищали улицы 94 машины, вывезти удалось больше 3 тысяч кубометров снега. Также улицы посыпались песком: за ночь смеси песка и соли на дороги высыпали около 90 тонн. Сейчас, днем, в уборке задействованы 15 коммунальных машин.

- Комплекс вывозит снег с пл. Ленина и ул. Горького (на участке от ул. 60-летия Октября до пл. Ленина). Один фронтальный погрузчик занят в уборке остановочных павильонов и заездных карманов в Заводском районе. КДМ курсируют по городу — сдвигают снег к обочине, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.