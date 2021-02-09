Из-за снегопада на дорогах Орла начались сильные пробки Фото: Наталья Меркулова

Нагрянувший в Орел 9 февраля снегопад погрузил город в многочасовые пробки. Транспортный коллапс остановил движение в Советском районе и частично в Заводском и Железнодорожном.

Пробки в Орле 9 февраля 2021 Фото: Наталья Меркулова

В эпицентре пробок Тургеневский мост, Пионерская улица, несколько участков 3-ой Курской, Комсомольская.

Скриншот Яндекс.пробки

Кроме того, в городе произошло несколько ДТП, что тоже не способствует улучшению ситуации на дорогах. В частности, на объездной столкнулись две фуры, также авария произошла на Тургеневской улице напротив регионального УМВД.

Авария на Раздольной улице в Орле 9 февраля 2021

Произошла авария и на Раздольной улице. Автомобилисты активно обсуждают ситуацию на дорогах в соцсетях.