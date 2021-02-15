Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле госавтоинспекторы устроили рейд по общественному транспорту, призванный выявить водителей-нарушителей. На пренебрежении правилами дорожного движения маршрутчики попались больше сотни раз.

Общественному транспорту внимание полицейские решили уделить не случайно: только за январь в городе зафиксировано 5 ДТП с участием автобусов. Причем одно из них стоило жизни водителю маршрутки и обернулось травмами для нескольких пассажиров.

Как отмечают в региональной госавтоинспекции, правила водители общественного транспорта нарушают нередко. Что часто и становится причиной аварии.

- Сотрудниками ГИБДД пресечено 107 фактов нарушения ПДД водителями автобусов, основную массу которых составляют нарушение правил перевозки пассажиров, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие техосмотра, внесение изменений в конструкцию транспортного средства и другие, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.