Орловская Госавтоинспекция озвучила подробности ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика, которое случилось 19 января. Серьезная авария стоила жизни одному человеку, восемь пострадали.Происшествие случилось в минувший вторник утром, в Северном районе города. Маршрутка под номером 34 - автобус марки \\"ПАЗ\\" - ехала по Раздольной улице. Здесь же, в сторону улицы Бурова, двигался грузовик \\"МАЗ\\" под управлением 48-летнего водителя. В районе дома №31 он выехал на встречную полосу. Грузовая машина протаранила автобус, удар пришелся на левую сторону. 50-летний шофер, управлявший автобусом, погиб на месте аварии.Еще 8 человек пострадали.- Пассажиры автобуса \\"ПАЗ\\" (женщины 48 лет, 62 лет, девушка 22 лет, мужчина 70 лет, девушка 23 лет, девочка 17 лет, женщина 43 лет, молодой человек 23 лет) получили травмы различной степени тяжести, - сообщили \\"КП\\" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.По факту аварии проверку проводит прокуратура.