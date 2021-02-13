В Орловской области из-за снегопада перенесли «Лыжню России» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 13 февраля, в Орле и области отменили массовую гонку «Лыжня России». Из-за сильнейшего снегопада, накрывшего регион накануне, ее перенесли на 27 февраля.

Напомним, в прошлом году «Лыжню России» тоже несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега.

Спортивные соревнования должны были пройти в Ливенском, Болховском, Новодеревеньковском, Залегощенском, Кромском, Должанском и Свердловском районах и в Медведевском лесу Орла.