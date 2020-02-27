2020-02-27T08:54:17+03:00
Спорт

«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снега

Соревнования были запланированы на 29 февраля
Наталья Меркулова
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«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снега«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снегаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Аномально теплая зима так и не позволила орловцам выйти в этом году на традиционную «Лыжню России». Гонки отменили. По словам организаторов, перенесли на неопределенный срок.

Напомним, первоначально соревнование должно было пройти 8 февраля, но затем региональное Управление физической культуры и спорта решило перенести его на 29 февраля из-за отсутствия снега. Однако в преддверии весны его не прибавилось.

- Из-за теплой погоды «Лыжня России» была перенесена целом в ряде регионов Центральной России, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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