«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снега

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Аномально теплая зима так и не позволила орловцам выйти в этом году на традиционную «Лыжню России». Гонки отменили. По словам организаторов, перенесли на неопределенный срок.

Напомним, первоначально соревнование должно было пройти 8 февраля, но затем региональное Управление физической культуры и спорта решило перенести его на 29 февраля из-за отсутствия снега. Однако в преддверии весны его не прибавилось.

- Из-за теплой погоды «Лыжня России» была перенесена целом в ряде регионов Центральной России, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU