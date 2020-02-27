«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снега
Аномально теплая зима так и не позволила орловцам выйти в этом году на традиционную «Лыжню России». Гонки отменили. По словам организаторов, перенесли на неопределенный срок.
Напомним, первоначально соревнование должно было пройти 8 февраля, но затем региональное Управление физической культуры и спорта решило перенести его на 29 февраля из-за отсутствия снега. Однако в преддверии весны его не прибавилось.
- Из-за теплой погоды «Лыжня России» была перенесена целом в ряде регионов Центральной России, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU