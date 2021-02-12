Погода заставила мэра Орла взяться за лопату

Погода заставила мэра взяться за лопату. Фото: instagram.com/parakhin_yuri Фото: соцсети

В Орле не прекращается сильный снегопад, который принес балтийский циклон. Бороться с последствиями снегопада в ручную орловцев призвал мэр города Юрий Парахин. И как именно - показал своим примером в инстаграме.

Глава Орла выложил фотографии, на которых он запечатлен в деле. Совковой лопатой на снимках мэр орудует не покладая рук.

- Сильный снегопад многократно увеличил нагрузку на всех коммунальщиков, в том числе и на дворников. Я считаю, что в такой период нужно не забрасывать управляющие компании жалобами, а по возможности взять все в свои руки и убрать снег во дворе и возле автомобиля. Это хорошая разминка и благое дело. В этот непростой период давайте помогать друг другу, - подписал Юрий Парахин свой пост.

При этом горожане в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то с градоначальником содидарен, кто-то же считает, что коммунальщики обязаны справляться, ведь это их оплачиваемая работа (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.):

"Конечно нужно быть добрее друг к другу, Но! люди платят львиную долю за услуги ЖКХ"; "Интересно посмотреть как почищен снег около дома номер 1, на площади Ленина и сравнить с любым двором на выгонке, 909м"; "Грамотные слова, раньше в советском союзе так и делали!"; "Дворники в каждом дворе очень стараются, но их сил на весь дворовый снег по-любому не хватит".

Между тем, по прогнозам синоптиков снегопад продолжится.