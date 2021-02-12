Снег в Орле не прекратится в выходные

Орловскую область засыпает снегом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выходные в Орле и области обещают быть снежными. Судя по прогнозу Росгидрометцентра, осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

Причиной обильным снегам стал балканский циклон, накрывший европейскую часть России. Не стал исключением и Орел. По прогнозу метеорологов, 12 февраля будет мести весь день. В ночь на субботу температура опустится до -15 градусов, снег продолжит идти, но уже не такой обильный.

Днем в субботу, 13 февраля, пасмурно, временами снег. Ветер южный 5 м/с, температура воздуха днем до -13 градусов, атмосферное давление 734 мм рт.ст.

В воскресенье 14 февраля снова пасмурно, в темное время суток мороз до -21 градуса, днем столбики термометров покажут -13. И днем и ночью небольшой снег. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 6 м/с. Давление 742 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе рассеются снежные тучи и выглянет солнце. Ожидаются крепкие морозы до -29 градусов.

Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.